بطولة إنكلترا: ماريسكا يرى أن تشلسي يعتمد كثيرا على بالمر

الرياص - اسماء السيد - لندن : حث المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا لاعبيه في تشلسي الإنكليزي إلى الارتقاء بمستواهم من أجل تعويض مرحلة الجفاف التي يمر بها الهداف كول بالمر، معتبرا أن الفريق "يعتمد على كول في كل شيء".

وسجل المهاجم الدولي 14 هدفا مع 6 تمريرات حاسمة في الدوري الممتاز هذا الموسم، لكن هدفه الأخير يعود إلى منتصف كانون الثاني/يناير، فيما كانت آخر تمريراته الحاسمة في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وكان تشلسي يزاحم ليفربول على صدارة الدوري الممتاز ولا يتخلف عنه سوى بفارق نقطتين مع الوصول إلى منتصف كانون الأول/ديسمبر، لكنه تراجع إلى المركز السابع بعدما تلقى ثلاث هزائم في آخر أربع مراحل.

ورغم هذه النتائج، لا يتخلف الفريق اللندني سوى بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الرابع وبطل المواسم الأربعة الماضية.

وعشية لقاء ساوثمبتون الأخير الثلاثاء في المرحلة السابعة والعشرين، قال ماريسكا "أنا لست قلقا بشأن كول لأنه إنسان وخلال الموسم قد يواجه بعض اللحظات التي يعاني فيها بعض الشيء. المشكلة بشأن كول هي أننا نعتمد على كول في كل شيء وقلت منذ أن بدأنا إننا بحاجة إلى الاعتماد على الفريق".

وتابع "نحن بحاجة بالتأكيد إلى لاعبين كبار ولاعبين من الطراز الرفيع مثل كول، لكننا لسنا قلقين بشأن كول على الإطلاق. نتوقع منه في كل مباراة هدفا أو تمريرة حاسمة، إنه أمر صعب، إنه إنسان، إنه لاعب. في هذه اللحظة، قد يعكس أداؤه ربما أداء الفريق إلى حد ما".

وأوضح "نحن نعاني لتسجيل الأهداف ونحتاج إلى أن نكون أكثر دقة عندما نحصل على الفرص".

ويبقى الإيطالي الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق اللندني، متفائلا بشأن مستوى تشلسي الذي يسعى لحجز مكان له في دوري الأبطال للموسم المقبل، قائلا "حتى ضد فيلا (خسر 1 2 السبت)، أعتقد أن الهوية كانت موجودة. الطريقة التي نلعب بها مع الكرة وبدونها موجودة، وهي مشابهة جدا لما نقوم به خلال الموسم".