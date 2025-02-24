شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن لحسم ملف تمديد عقود اللاعبين.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يسابق محمد شوقى، نائب المدير الرياضى للنادى الأهلى، الزمن لحسم ملف تمديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري، لفرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق الأحمر قبل المواجهات الحاسمة المقبلة، سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى أو حتى العالمى.

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي كلفت محمد شوقي بحسم ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري ، وهم محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمزة علاء وأكرم توفيق وعمروالسولية، وإن كان ملف التجديد لأكرم توفيق مُجمّداً بشكل كبير بسبب اتفاق اللاعب مع نادي الشمال القطري للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل، ونفس الموقف بالنسبة للحارس الشاب حمزة علاء الذي يرغب فى الرحيل لشعوره بعدم التقدير المالي، كما أنه يرغب فى المشاركة، وهو ما لا يحدث حالياً بسبب اعتماد الجهاز الفني على محمد الشناوي ومصطفى شوبير، أما ربيعة وياسر إبراهيم فالمفاوضات معهما مُستمرة لحسم ملف التجديد.

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.