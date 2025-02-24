شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد إبراهيم يقود مران المصري استعداداً لسموحة قبل تولي أنيس بوجلبان والان مع تفاصيل الخبر

قاد السعيد إبراهيم، مدرب النادي المصري، تدريبات الفريق البورسعيدي بمعسكر الكلية الحربية، استعداداً لمواجهة سموحة في المباراة المقبلة، وذلك فى انتظار الإعلان الرسمي عن إتمام التعاقد مع التونسي أنيس بوجلبان والذي من المقرر أن يخلف علي ماهر في تدريب الفريق.

واستقر التونسي أنيس بوجلبان، نجم الأهلي السابق ومدرب الترجي الجرجيسي، والذي يصل إلى القاهرة خلال ساعات لتوقيع عقود تدريب النادي المصري خلفاً لـ علي ماهر، على أبرز الأسماء التي ستتواجد في جهازه الفني مع الفريق البورسعيدي.

وباتت أقرب الأسماء المرشحة للتواجد في الجهاز الفني للمدرب التونسي كالتالي:

ـ أنيس عبد القادر مدربا عاما

ـ السعيد إبراهيم مدربا

ـ محمد التومي مدرب حراس مرمى

ـ محمود جابر مديرا إداريا

ـ أحمد منصور إداريا

ـ حسين حسن ومحمد عياد وعبد الرحمن قلاوينه مدلكين

ـ إبراهيم غانم مسئول مهمات

حقق بوجلبان نجاحا باهرا مع الترجي الجرجيسي خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 41 نقطة على بعد 4 نقاط من صاحب الصدارة.

ووجه النادي المصري، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، الشكر لعلي ماهر مدرب الفريق السابق، وكتب حساب المصري، "شكرًا كابتن علي ماهر على كل ما قدمته للنسور الخضُر، كل التوفيق لك فيما هو قادم".

واتفق علي ماهر مع مجلس إدارة النادي المصري على فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين، وذلك على خلفية التعادل في المباراة الماضية مع الإسماعيلي.