شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد رفع الأثقال: حالة نهلة رمضان مستقرة.. ونحن تحت أمر البطلة والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد عبد المقصود، رئيس اتحاد رفع الأثقال، عن تواصله مع إحدى الصديقات المقربة لبطلة الأثقال السابقة نهلة رمضان ؛ للوقوف على حالتها الصحية، فى ظل معاناتها حالياً من ضمور فى العضلات منذ عام 2023 .

وقال عبد المقصود، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن حالة نهلة رمضان مستقرة و لكنها مازالت تعانى من ضمور العضلات، مشيرا إلى أن الاتحاد سيتابع الحالة من أجل توفير المساعدة للاعبة.

وأوضح عبد المقصود أن اللاعبة تتلقى حاليا العلاج فى المنزل.

نهله رمضان تبدأ مسيرتها فى الثانية عشرة من عمرها

نهلة رمضان من مواليد عام 1987، بدأت مسيرتها مع رفع الأثقال وشاركت فى أول بطولة رسمية فى الثانية عشرة من عمرها، حيث نشأت فى أسرة رياضية، فوالدها كان مدربًا لمنتخب رفع الأثقال.

حققت نهلة رمضان ميداليتين فى بطولة العالم 2002، و3 ميداليات ذهبية ببطولة العالم للكبار فى كندا عام 2003.

نهله رمضان شاركت فى 3 دورات أولمبية

شاركت نهلة رمضان في 3 دورات أولمبية، هى أثينا 2004 وبكين 2008، لندن 2012 رغم الإصابة، وحققت خلالها المركز الخامس بفارق بسيط عن الميدالية البرونزية.

بخلاف الميداليات التي حققتها في دورة الألعاب الأفريقية 2007، وبطولة العالم 2006.

وحطمت 7 أرقام عالمية، أهمها أنها بطلة العالم فى بطولة الكبار المؤهلة للأليمبياد وأفضل أول عالم فى 4 بطولات للناشئات، وبطلة أفريقيا لنسختين، وبطلة البحر المتوسط 2005

جاء تعرض نهلة للإصابة بحمى البحر المتوسط، والذئبة الحمراء، وهو ما تسبب فى ضمور عضلاتها وحالة من التيبس فى مفاصل جسدها.