شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو المعاطى لاعب الزمالك يتمم إعارته لصفوف ريو آفي البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى الزمالك إجراءات انتقال حسن أبو المعاطى لاعب فريق مواليد 2005 بالقلعة البيضاء إلى صفوف نادى ريو آفي البرتغالى، على سبيل الإعارة، خلال الفترة الحالية.

واتفق مسئولو الزمالك مع النادى البرتغالى على حصول القلعة البيضاء على نسبة 50% من قيمة إعادة بيع اللاعب فى المرحلة المقبلة، حيث جاء العقد بمثابة الإعارة مع بند البيع والشراء.

ونجح قطاع ناشئي نادي الزمالك تحت قيادة بدر حامد فى تسويق وتصعيد أكثر من لاعب فى الفترة الماضية، وجاء أبرزهم محمد السيد الذى يلعب فى صفوف الفريق الأول حاليًا، وآخرهم حسن أبو المعاطي الذى انتقل لنادى ريو آفي البرتغالي.