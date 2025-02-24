7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الاثنين، 24 - 2 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يستطلع رأي لجنة التخطيط فى تفعيل بند شراء بنتايج، ورامى ربيعة يرحب بتمديد عقده مع الأهلى ويرفض عرض الفتح السعودى.

الزمالك يستطلع رأي لجنة التخطيط فى تفعيل بند شراء بنتايج

يستطلع مجلس إدارة نادي الزمالك رأي لجنة التخطيط، برئاسة حسين لبيب وتضم كلا من أحمد حسام ميدو، وحازم إمام، وعمرو الجنايني، في تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايج من نادي سانت إتيان الفرنسي، حيث انضم بنتايج لصفوف القلعة البيضاء لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وضع بند يمنح الفارس الأبيض أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل مليون يورو، وهو ما يتم مناقشته مع لجنة التخطيط لتحدي موقف اللاعب قبل اقتراب نهاية الموسم.

رامى ربيعة يرحب بتمديد عقده مع الأهلى ويرفض عرض الفتح السعودى

رفض رامى ربيعة، مدافع النادى الأهلى، عرض نادى الفتح السعودى للانتقال لصفوفه بداية من الموسم المقبل، مرحباً بفكرة تمديد عقده مع القلعة الحمراء.

أنيس بوجلبان يصل القاهرة خلال ساعات لإتمام تعاقده مع المصري

كشف مصدر مقرب من المدرب التونسي أنيس بوجلبان، نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لفريق الترجي الجرجيسي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المدرب التونسي يصل اليوم، الاثنين، إلى القاهرة، لعقد جلسة مع مجلس إدارة النادي المصري والتوقيع على عقود تولي المسئولية الفنية للفريق البورسعيدي خلفاً لـ علي ماهر.

رحيل أيمن الرمادي عن سيراميكا بعد الهزيمة من الجونة

رحل أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا عن تدريب الفريق، وذلك بعد الهزيمة أمام الجونة بهدفين نظيفين، في مباراة الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

حسام حسن يقرر استدعاء 6 محترفين لمعسكر المنتخب لمباراتي إثيوبيا وسيراليون

استقر حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، على استدعاء 6 لاعبين محترفين بالخارج لمعسكر الفراعنة المقبل استعداداً لخوض مباراتى إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، واللتين لم يتحدد موعدهما بعد.

علي ماهر مديراً فنياً لنادي سيراميكا خلفاً لـ أيمن الرمادي

قرر مسئولو سيراميكا تعيين علي ماهر، مدرب المصري السابق، مديراً فنياً للفريق، وذلك خلفاً لـ أيمن الرمادي والذي رحل عن النادي بعد الهزيمة الأخيرة أمام الجونة في الجولة 15 من الدوري بثنائية نظيفة.

بيراميدز يتوصل لاتفاق لتمديد عقد أحمد الشناوي

توصل مسئولو نادى بيراميدز لاتفاق مع أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق حول تجديد عقده، خاصة أن عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ منذ شهر يناير الماضى، والانتقال إله مجانًا فى نهاية الموسم.