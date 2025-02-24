شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر توسع الفارق مع نور الشربيني على قمة التصنيف العالمي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

وسعت البطلة المصرية نوران جوهر، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، الفارق مع مواطنتها نور الشربيني المصنفة الثانية، وذلك بعد تتويج الأولى ببطولة تكساس التي أقيمت بأمريكا، بينما ودعت الشربيني المنافسات من نصف النهائي.

وحصدت نوران جوهر 2450 نقطة بعد تتويجها بالبطولة الأخيرة، بينما توقف رصيد نور الشربيني عند 2149 نقطة.

نوران جوهر تتصدر تصنيف الاسكواش

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر فبراير الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ90 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 12.

نجح ثنائي الاسكواش المصري علي فرج، المصنف الأول عالمياً للرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، في حصد بطولة تكساس للاسكواش، التي استضافتها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على مواطنه مصطفى عسل المصنف الثاني بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 0-0 ret.

وانسحب مصطفى عسل من اللقاء بسبب الإصابة، بذلك يبتعد علي فرج بصدارة التصنيف العالمي عن مصطفى عسل أقرب ملاحقيه.

وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 5-11, 11-6, 11-9.