شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة فنية مطولة للاعبى الزمالك.. وتأهيل محمود جهاد فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو ، على تخصيص فقرة فنية مطولة للاعبين خلال مران اليوم، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري.

وقام المدير الفني بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين تعليمات باستمرار وتصحيح الأخطاء، وخاض اللاعبون تقسيمة مصغرة في نهاية المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه فى الفقرة الفنية.

كما خصص الجهاز الفني فقرة بدنية للاعبين، وتولى مايكل جوزيه مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وخاض محمود جهاد لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وأدى تدريبات علاجية وتأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي داخل صالة الجيمانيزيوم في ظل معاناته من إصابة فى العضلة الخلفية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.