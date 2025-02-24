شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثرت قمة الأهلي والزمالك على صراع الصدارة فى جدول ترتيب الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري المشهد فى الساعات الأخيرة، فى ظل احتدام الصراع بين بيراميدز والأهلي، ومن بعدهما الزمالك، حيث يبحث كل منهم عن خطف اللقب الأغلى فى الكرة المصرية، وضمان تأشيرة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة القادمة.

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س: كيف تغير شكل المنافسة على قمة الدوري؟ ج:أثرت نتيجة مباراة القمة، والتي جمعت قطبي الكرة المصرية مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة 15، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، على شكل صراع القمة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، حيث أدى التعادل إلى تعطل الأهلي والزمالك وانفراد بيراميدز بالصدارة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، و8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث. س: ما هو التحدي القادم للأهلي؟ ج:يستعد النادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأحمر بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات ولم يتلق أي هزيمة. س: وما هو التحدي القادم للزمالك؟ ج:يلتقي الزمالك مع زد فى المباراة المقبلة بالجولة 16 بالدوري، والتي تجمع الفريقين في السابعة مساء الخميس المقبل، ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتلقى ثلاث هزائم. س: كيف تُحسم بطولة الدوري؟ ج:تجرى البطولة هذا الموسم بنظام استثنائي وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها- وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد- على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا وذلك على هبوط فريقين لدوري المحترفينويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34- وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل. س: ما هي فرصة بيراميدز فى الحفاظ على الصدارة؟ ج:يمتلك فريق بيراميدز فرصة تاريخية فى تحقيق إنجاز غير مسبوق للسماوي بالتتويج بالدوري، خاصة أنه حافظ على صدارة المسابقة لعدة أسابيع، واستغل تعثر الأهلي والزمالك بالتعادل لينفرد بالقمة، ويحتل بيراميدز صدارة جدول الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة واحدة.