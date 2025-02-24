شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد ومحمد عبد الواحد يستكملان دراسات الرخصة الأفريقية B والان مع تفاصيل الخبر

استكمل نادر السيد ومحمد عبد الواحد نجما الزمالك السابقان دراسات الرخصة الأفريقية B فى نادى اتحاد الشرطة، والتى ينظمها اتحاد الكرة مع منطقة القاهرة.

وافتتحت منطقة القاهرة لكرة القدم فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الأفريقية B للمدربين، للمجموعتين الثامنة والتاسعة، وذلك تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

وشهد محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، افتتاح الرخصة الأفريقية B8 وB9 بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وتأتى هذه الدورات التدريبية في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم وتطوير الكوادر التدريبية في مصر.

من جانبه أكد نادر السيد أنه فضل التركيز فى الدراسات والمعايشات استكمالاً لمشواره التدريبي مؤكداً أن قام بتدريب العديد من الأندية وعلى رأسها نجوم المستقبل.

وكان علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وجمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، أعلنا عن الأسماء النهائية للمدربين الذين تم قبولهم للمشاركة في الدورة.



أعضاء الاهلي



الرخصة بي



جانب من الحضور



نادر السيد ومحمد عبد الواحد



نادر السيد ومحمد عبد الواحد