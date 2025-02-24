شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع كارلوس كيروش لخلافة كولر والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي، عن حقيقة تفاوض ناديه مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر لخلافة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة.

كارلوس كيروش .. لا مفاوضات مع الأهلي

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع كارلوس كيروش لتولي لتدريب الفريق مؤكدا أن كولر مستمر في قيادة الأهلي ولا نية لرحيله في الوقت الحالي.

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.