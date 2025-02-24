شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور أوسكار رويز.. محاضرة فنية للحكام بعد الجولات 13 و14 و15 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة ادارة شئون التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة فنية بمقر الاتحاد اليوم الاثنين، لتحليل وتقييم أداء الحكام في المباريات الأسابيع 13 و14 و15، بحضور أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام عبر تقنية "زوم" والحكام الذين شاركوا في إدارة المباريات.

ووجه أوسكار رويز كلمة للحكام في بداية المحاضرة أثني خلالها علي أدائهم في المباريات الأخيرة، والتزامهم بالتعليمات التي منحها لهم خلال ورشة تطوير الحكام تحت إشراف فيفا ، قبل أن يقوم أعضاء اللجنة بشرح جميع الحالات ومناقشتها مع الحكام علي مدار 4 ساعات.

وكان الكولومبى أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الجديد باتحاد الكرة، طلب ملفاً خاصاً عن كل حكام الدوري الممتاز، يتضمن أعمار الحكام وعدد المباريات التي أدارها كل حكم هذا الموسم، والعقوبات التي تعرض لها، على أن يتسلمه مع توليه المهمة مطلع مارس المقبل.

واتفق هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، مع الكولومبى أوسكار رويز على رئاسة لجنة الحكام لمدة موسم ونصف الموسم على أن يبدأ الخبير التحكيمى مهمته اعتبارا من مارس المقبل.

يأتي هذا فى إطار سياسة الاتحاد لتطوير التنمية المستدامة من خلال ورش عمل مكثفة تحت إشراف مسئولين فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لوضع ضربة البداية للتطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها الفني والإداري، إلى جانب منظومة التحكيم المصري، وهذا ما يسعى له مجلس الإدارة الحالي، منذ تولى المسئولية فى ديسمبر الماضى.