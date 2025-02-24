شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاقد علي ماهر مع سيراميكا بعد رحيله عن المصري والان مع تفاصيل الخبر

وقع علي ماهر المدير الفني الجديد لنادي سيراميكا عقود تدريب الفريق، وذلك خلفاً لأيمن الرمادي المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل بعد الهزيمة الأخيرة أمام الجونة في الجولة 15 من الدوري بثنائية نظيفة.

علي ماهر .. تفاصيل التعاقد

وقع علي ماهر عقداً يمتد لموسم ونصف مع فريق سيراميكا، وتم توقيع العقود عقب فسخ تعاقده مع المصري، والذي رحل عنه أمس.

علي ماهر يفسخ تعاقده مع المصري

كان النادي المصري وجه، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، الشكر لعلي ماهر مدرب الفريق السابق، وكتب حساب المصري، "شكرًا كابتن علي ماهر على كل ما قدمته للنسور الخضُر، كل التوفيق لك فيما هو قادم".

واتفق علي ماهر مع مجلس إدارة النادي المصري على فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين، وذلك على خلفية التعادل في المباراة الماضية مع الإسماعيلي، ومن المقرر أن تبحث إدارة المصري تعيين جهاز فني جديد خلال الساعات المقبلة.

علي ماهر يقود أول مران لسيراميكا

يقود علي ماهر المدير الفني الجديد لـ سيراميكا، مرانه الأول مع الفريق في الثالثة عصر اليوم الاثنين، بعد توليه المهمة الفنية للفريق، خلفاً لأيمن الرمادي المدير الفني السابق لسيراميكا.