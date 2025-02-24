شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو لـ لاعبى الزمالك: علينا عدم التفريط فى أى نقطة بمواجهات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المقبل.

وأكد جوزيه بيسيرو للاعبين ضرورة عدم التفريط في أي نقطة خلال الفترة المقبلة، وضرورة استعادة الانتصارات بداية من لقاء زد.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء المقبل في الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فريق زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.