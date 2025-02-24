شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. سيراميكا يعلن تعيين علي ماهر مديراً فنياً والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادي سيراميكا تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، في خطوة مهمة لتعزيز الأداء، وتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.

واتفقت إدارة سيراميكا على يقود على ماهر الفريق لمدة موسم ونصف الموسم، خلفا للمدرب أيمن الرمادى الذي أنهى النادي التعاقد معه بالتراضي بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق في المباريات الماضية.

وكان نادي سيراميكا أعلن رحيل أيمن الرمادي عن تدريب الفريق وجهازه المعاون بالتراضي، بعد الاتفاق بين النادي والمدرب على إنهاء العقد بينهما بعد تراجع نتائج الفريق في دوري nile.

وجاء بيان سيراميكا كالتالي: "وفقًا للعلاقة الطيبة التي تجمع بين مجلس إدارة نادي سيراميكا، وأيمن الرمادي، وجهازه المعاون، اتفق الطرفان على ضرورة تجديد دوافع الفريق الأول بالنادي، بما يتسق مع الأهداف التي يحرص كلاهما على تحقيقها.

وفي هذا الإطار الذي يغلف العلاقة المحترمة، بين نادي سيراميكا وأيمن الرمادي، والتي كُلِلت بالتتويج بنسختي كأس رابطة الأندية، لعامين متتاليين، اتفق الطرفان بشفافية كاملة، وحرصًا منهما على المصلحة العامة للفريق، على إنهاء العلاقة التعاقدية مع أيمن الرمادي، وجهازه المعاون، بالتراضي.