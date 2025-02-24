شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل سيدات تنس الطاولة بالزمالك لنهائي بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الفريق الأول لتنس الطاولة بنادي الزمالك "سيدات" لنهائي بطولة أفريقيا، بعد فوزه على جمعية العروسة الرياضية التونسي بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة المقامة حالياً في تونس.

وشهدت مباراة الزمالك وجمعية العروسة الرياضية التونسي مشاركة كل من: "مريم يونس وسارة عبد العزيز والمحترفة مارجريتا بوتسكا".

ومن المقرر أن يلتقي "سيدات الزمالك" مع بتروجت مساء اليوم الاثنين، في نهائي البطولة.

ويتكون جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك من: "أحمد صالح مديراً فنياً ومحمد السيد مدرباً".