دورة ريو دي جانيرو: بايس ينهي حلم مولر ويحتفظ باللقب

الرياص - اسماء السيد - ريو دي جانيرو (البرازيل) : أنهى الأرجنتيني سيباستيان بايس حلم الفرنسي ألكسندر مولر بالظفر بأول لقب في مسيرته الاحترافية في دورات الـ500 نقطة، عندما تغلب عليه 6 2 و6 3 في المباراة النهائية لدورة ريو دي جانيرو في كرة المضرب.

واحتاج بايس، المصنف 31 عالميا، الى ساعة و26 دقيقة للتغلب على مولر والاحتفاظ بلقب الدورة البرازيلية للعام الثاني تواليا رافعا رصيده الى سبعة القاب في مسيرته الاحترافية.

وفاز الأرجنتيني البالغ من العمر 24 عاما بستة من ألقابه على الملاعب الرملية، ومنذ بداية عام 2022، حقق 73 فوزا على هذه الملاعب، وهو أكبر عدد من الانتصارات مقارنة بأي لاعب آخر في دورات رابطة اللاعبين المحترفين.

وبدا مولر الذي أطاح بالموهبة البرازيلية الصاعدة جواو فونسيكا المتوج بلقب دورة بوينوس أيرس الأسبوع الماضي من الدور الأول، منهكا بعد مباراته الماراثونية لنحو ثلاث ساعات ضد الارجنتيني الاخر فرانسيسكو كوميسانيا في نصف النهائي.

وكان مولر الذي أطاح ثلاثة لاعبين أرجنتينيين في طريقه إلى المباراة النهائية، توج الاسبوع الماضي بأول لقب في مسيرته الاحترافية عندما رفع كأس دورة هونغ كونغ على حساب المخضرم الياباني كي نيشيكوري.

وسيدخل مولر البالغ من العمر 28 عاما والمصنف 60 حاليا عالميا، نادي الـ50 الأوائل في تصنيف رابطة المحترفين هذا الأسبوع.

وهي المباراة النهائية الثانية يخسرها مولر في مسيرته الاحترافية بعد الأولى في دورة الحسن الثاني في مدينة مراكش المغربية في عام 2023 امام الاسباني روبرتو كارباييس باينا.