شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: معرض سبورتس إكسبو فخر جديد للرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سعادته بمعرض سبورت إكسبو في وجود رئيس الوزارء ، موضحا أنه النسخة الثالثة من معرض سبورت إكسبو بحيث يحرص على تمصير الأحداث الرياضية.

وأضاف وزير الرياضة، أن الهدف هوتأكيد دور القطاع الخاص فى الرياضة طبقا لسياسة فخامة رئيس الدولة، والمعرض عباراة عن نداء للمجتمع الدولي أن يرى التطور والجديد في الرياضة المصرية وكانت المفاجأة تواجد جهاز ساكر إكس.

وتابع صبحي، حرصنا علي وضع بصمة مصر في المعرض ليكون مناسب لمصر بما يتناسب مع المنتجات المصرية وقال انه المعرض انضم له النادي الاهلي كمشارك في المعارض ليتحدث عن تطويره بعد حفلة الاستاد المبهرة في الأقصر

حضر المؤتمر خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي ومحمد سراج عضو مجلس الإدارة ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة الحمراء وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق وأحمد ناصر رئيس اتحاد الثلاثي الحديث.

جدير بالذكر أن سبورتس إكسبو يُعد الحدث الرياضي الأهم في المنطقة، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الرياضي من خلال دمج التكنولوجيا بالابتكار، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتعزيز تجربة الجماهير. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث آلاف الزوار والمئات من الشركات الرياضية، مما يجعله منصة استراتيجية لرواد صناعة الرياضة عالميًا.