شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري لكرة السلة يعقد أول اجتماع للجنة المدربين والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة المدربين الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة السلة أول اجتماعاتها بصالة حسن مصطفى، بحضور جميع الأعضاء اللجنة؛ لمناقشة خطط تطوير المدربين في مصر.

حضر الاجتماع كل من، أيمن علي المشرف على اللجنة وعضو مجلس إدارة الاتحاد، د. أحمد كامل رئيس اللجنة، د. إيهاب جمال مقرر اللجنة. بالإضافة إلى الأعضاء، د. رفيق يوسف، ك. أحمد مرعي، ك. عمرو أبو الخير، د. هاني الديب، ك مسعد إبراهيم، ك. أحمد كمال خليل.

كما شهد الاجتماع حضور عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، الذي أكد أهمية العمل على تطوير المدربين في جميع محافظات مصر، مع تقديم الدعم الفني والتثقيفي لهم، إلى جانب تطوير اللوائح والأنظمة التي تخدم المدربين.

وشدد على أن مصر تمتلك العديد من المواهب التدريبية واللاعبين القادرين على تحقيق مستويات عالمية.

أدار الجلسة د. أحمد كامل، حيث استمع إلى مقترحات الأعضاء بشأن تطوير أعمال اللجنة خلال الفترة القادمة، وتمت مناقشة وضع خطط قصيرة وطويلة المدى لتطوير المدربين.

كما تطرقت اللجنة إلى أهمية تنفيذ دراسات تدريبية في جميع المحافظات، مع التركيز على مدربي وجه قبلي الذين يتمتعون بكفاءة عالية، بهدف رفع مستواهم الفني وتمكينهم من تحقيق أداء أفضل على الساحة الرياضية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الاتحاد المصري لكرة السلة للارتقاء بالمستوى الفني للمدربين، بما يسهم في تطوير اللعبة وتحقيق إنجازات على المستوى الدولي.