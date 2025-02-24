شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين استادات وسيتي كلوب وبنك الطعام لتنفيذ مبادرات خيرية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الدور الوطني والمجتمعى لها، وقعت شركة استادات للاستثمار الرياضي ومجموعة أندية سيتي كلوب بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصري، لتنفيذ مبادرات خيرية خلال شهر رمضان المبارك فى مختلف محافظات مصر من خلال توفير وجبات الإفطار والسحور عبر موائد الرحمن فى المحافظات، بالإضافة إلى المشاركة فى كرتونة رمضان لدعم الأسر المصرية في الشهر المعظم.

شهد مراسم توقيع البروتوكول المهندس أحمد عطية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات، والسيد ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة سيتي كلوب، والسيد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إلى جانب عدد من قيادات الشركات المتعاونة.



جانب من توقيع البروتوكول



بروتوكول استادات و سيتى كلوب



بروتوكول سيتى كلوب



توقيع البروتوكول



جانب أخر من توقيع البروتوكول



جانب من البروتوكول

من جانبه، قال المهندس أحمد عطية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات ان الهدف من البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين في تنفيذ المبادرات الخيرية والتنموية، لا سيما التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير الدعم الغذائي، ورعاية الأسر المستحقة، والإسهام في تحسين الظروف المعيشية، تماشيًا مع جهود الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد السيد ياسر الرملي رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب على سعادته بتعزيز هذه الشراكة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه يعتبرها من أهم المبادرات التي تستهدف توفير الغذاء للأسر المستحقة في خلال شهر رمضان المعظم .

ومن جهته ، أعرب السيد محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن اعتزازه بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي ومجموعة أندية سيتي كلوب، مشيدًا بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم تنمية المجتمع من خلال المساهمة في أنشطة وبرامج المسؤولية المجتمعية، مضيفا أن بنك الطعام المصري يُولي اهتمامًا خاصًا بتوفير الغذاء الصحي والمتوازن للشباب، لضمان نموهم وتطورهم السليم، بما يدعم تحقيق أحلامهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.