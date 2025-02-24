شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر مديراً فنياً لنادي سيراميكا خلفاً لـ أيمن الرمادي والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو سيراميكا تعيين علي ماهر، مدرب المصري السابق، مديراً فنياً للفريق، وذلك خلفاً لـ أيمن الرمادي والذي رحل عن النادي بعد الهزيمة الأخيرة أمام الجونة في الجولة 15 من الدوري بثنائية نظيفة.

وكان النادي المصري، وجه، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، الشكر لعلي ماهر مدرب الفريق السابق، وكتب حساب المصري، "شكرًا كابتن علي ماهر على كل ما قدمته للنسور الخضُر، كل التوفيق لك فيما هو قادم".

واتفق علي ماهر مع مجلس إدارة النادي المصري على فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين، وذلك على خلفية التعادل في المباراة الماضية مع الإسماعيلي، ومن المقرر أن تبحث إدارة المصري تعيين جهاز فني جديد خلال الساعات المقبلة.

واصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، مسلسل نزيف النقاط فى منافسات بطولة الدورى، بعدما تعرض لهزيمة جديدة أمام الجونة بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من المسابقة.

سيراميكا يعاني في فبراير.. 5 مباريات بلا انتصار وتراجع في جدول الدوري

وشهد شهر فبراير انهيارا كبيرا فى نتائج سيراميكا بعدما خاض 5 لقاءات حتى الآن فى هذا الشهر لم يعرف خلالها أى انتصار، ليتراجع من المركز الرابع إلى المركز السابع برصيد 21 نقطة، وأصبح مهددا بالخروج من مجموعة التسع أندية الأولى التى تنافس على اللقب فى ظل هذه النتائج.

وفشل فريق سيراميكا فى تحقيق أى فوز خلال آخر 5 مباريات سابقة فى بطولة الدورى، حيث خسر من سموحة وفاركو ثم تعادل مع زد وإنبى، وأخيرا الهزيمة من الجونة بهدفين، ويعود آخر انتصار للفريق أمام غزل المحلة فى 26 يناير الماضى بهدف نظيف.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة بتروجت الأربعاء المقبل فى الأسبوع السادس عشر فى آخر مبارياته فى شهر فبراير، ثم يختتم مباريات الدور الأول فى الدورى بمواجهة نارية أمام فريق بيراميدز 5 مارس المقبل.