شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل أيمن الرمادي عن سيراميكا بعد الهزيمة من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

رحل أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا عن تدريب الفريق، وذلك بعد الهزيمة أمام الجونة بهدفين نظيفين، في مباراة الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

واصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى مسلسل نزيف النقاط فى منافسات بطولة الدورى، بعدما تعرض لهزيمة جديدة أمام الجونة بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من المسابقة.

انهيار فى شهر فبراير

وشهد شهر فبراير انهيارا كبيرا فى نتائج سيراميكا بعدما خاض 5 لقاءات حتى الآن فى هذا الشهر لم يعرف خلالها أى انتصار، ليتراجع من المركز الرابع إلى المركز السابع برصيد 21 نقطة، وأصبح مهددا بالخروج من مجموعة التسع أندية الأولى التى تنافس على اللقب فى ظل هذه النتائج.

وفشل فريق سيراميكا فى تحقيق أى فوز خلال آخر 5 مباريات سابقة فى بطولة الدورى، حيث خسر من سموحة وفاركو ثم تعادل مع زد وإنبى، وأخيرا الهزيمة من الجونة بهدفين، ويعود آخر انتصار للفريق أمام غزل المحلة فى 26 يناير الماضى بهدف نظيف.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة بتروجت الأربعاء المقبل فى الأسبوع السادس عشر فى آخر مبارياته فى شهر فبراير، ثم يختتم مباريات الدور الأول فى الدورى بمواجهة نارية أمام فريق بيراميدز 5 مارس المقبل.