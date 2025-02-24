شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الأمنى لـ قمة الأهلى والزمالك فى دورى محترفى اليد عصر غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن انعقاد الاجتماع الأمنى لمباراة قمة المرحلة الثانية بدورى المحترفين بين الأهلى والزمالك فى الثالثة عصر الثلاثاء.

وتقام قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 27 فبراير الجارى، بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساءً.

وتقام على مدار غد، الثلاثاء، لقاءات قوية على صعيد الجولة السادسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بواقع 4 مواجهات .

وتشهد هذه المواجهة لقاءات بين كل من، الزمالك مع البنك الأهلى وسبورتنج مع هليوبوليس وطلائع الجيش مع سموحة والأهلى مع الزهور.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل.

وشهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .