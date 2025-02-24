جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

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واصل فريق بيراميدز بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز فى الجولة الـ 15 على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده لـ33 نقطة.

ووسع بيراميدز فارق صدارة الدوري بين أقرب منافسيه "الأهلي" إلى 3 نقاط، مستفيدا من تعادل الأهلي مع الزمالك في قمة الجولة 15 مساء السبت، بينما جاء الزمالك فى المركز الثالث برصيد 28 نقطة.



جدول ترتيب الدورى بعد فوز بيراميدز

جدول ترتيب الدوري المصري





نتيجه مباراه بيراميدز وطلائع الجيش

تقدم بيراميدز فى الدقيقة 28 بهدف سجله ابراهيم عادل من كرة عرضية من الجهة اليمنى من فيستون ماييلى ذهبت إلى منتصف منطقة الجزاء ليسددها إبراهيم عادل فى مرمى الطلائع.

وفى الدقيقة 85 نجح طلائع الجيش فى إدراك هدف التعادل عن طريق أحمد سمير بتمريرة رأسية من جوديون شيكا داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وفى الدقيقة 94 نجح محمد حمدى فى إحراز الهدف الثانى لبيراميدز، ليبتعد الفريق السماوى بصدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 20 نقطة فى المركز الثامن.

إبراهيم عادل أفضل لاعب فى مباراه بيراميدز وطلائع الجيش

توج لاعب نادي بيراميدز إبراهيم عادل بلقب أفضل لاعب في مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ15 من الدوري على استاد الدفاع الجوي.

الأهرام ضد طلائع الجيش .. بيراميدز يحقق 11 إنتصار فى الدورى

وخاض بيراميدز 15 مباراة في الدوري استطاع الحصول منها على 36 نقطة من 11 انتصارا و3 تعادلات وخسارة واحدة في الوقت الذى يحتل فيه طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 20 نقطة من 15 مباراة و5 انتصارات ومثلها تعادل و5 هزائم.