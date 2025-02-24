شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الهوكى تصل القاهرة اليوم بعد حصد فضية كأس الأمم العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 24 فبراير 2025 10:24 ص
تصل بعثة منتخب الهوكى إلى القاهرة مساء اليوم، الإثنين، عبر مطار سفنكس قادمة من عمان بعد حصد الميدالية الفضية فى بطولة كأس الأمم العالمية، عقب الخسارة أمام أسكتلندا بنتيجة 4-2 فى نهائى بطولة كأس الأمم العالمية .
وكان منتخب الهوكي قد تأهل للنهائي بعد الفوز على أمريكا 4-2 .
استطاع منتخب الهوكي التأهل إلى نصف النهائي كأول مجموعته بالفوز على الصين وتشيلي ثم التعادل مع بولندا.
وتضم قائمة منتخب الهوكى فى هذه البطولة كلا من: مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.
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