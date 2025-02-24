شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الهوكى تصل القاهرة اليوم بعد حصد فضية كأس الأمم العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تصل بعثة منتخب الهوكى إلى القاهرة مساء اليوم، الإثنين، عبر مطار سفنكس قادمة من عمان بعد حصد الميدالية الفضية فى بطولة كأس الأمم العالمية، عقب الخسارة أمام أسكتلندا بنتيجة 4-2 فى نهائى بطولة كأس الأمم العالمية .

وكان منتخب الهوكي قد تأهل للنهائي بعد الفوز على أمريكا 4-2 .

استطاع منتخب الهوكي التأهل إلى نصف النهائي كأول مجموعته بالفوز على الصين وتشيلي ثم التعادل مع بولندا.

وتضم قائمة منتخب الهوكى فى هذه البطولة كلا من: مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.