شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يرحب بتمديد عقده مع الأهلى ويرفض عرض الفتح السعودى والان مع تفاصيل الخبر

رفض رامى ربيعة، مدافع النادى الأهلى، عرض نادى الفتح السعودى للانتقال لصفوفه بداية من الموسم المقبل، مرحباً بفكرة تمديد عقده مع القلعة الحمراء.

وينتهي عقد رامي ربيعة مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأى نادٍ حالياً دون الرجوع للأهلي.

ويسابق مسئولو الأهلى الزمن لحسم ملف تمديد تعاقد رامى ربيعة مع الفريق قبل الوصول للأمتار الأخيرة من الموسم.

وفى سياق مختلف، أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة الزمالك التي أقيمت مساء السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة القمة من أجل البحث عن فوز جديد في مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.