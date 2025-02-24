شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل يشارك فى اجتماعات اللجنة الفنية لاتحاد شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

توجه علاء نبيل ، المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم، إلى تونس للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الفنية لاتحاد شمال أفريقيا والمقرر انعقادها غدا الثلاثاء موفداً من الاتحاد المصري.

ويناقش المديرون الفنيون لاتحادات شمال أفريقيا فى اجتماعهم البرنامج الفني لأنشطة الاتحاد للعام الحالي (2025)، وفق الاستحقاقات القارية والدولية لمنتخبات المنطقة بمختلف مراحلها السنية.

ويعقد المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا اجتماعه المقبل 11 مارس بالقاهرة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي تلبية لدعوة الاتحاد المصري لكرة القدم.