شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يقرر استدعاء 6 محترفين لمعسكر المنتخب لمباراتي إثيوبيا وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، على استدعاء 6 لاعبين محترفين بالخارج لمعسكر الفراعنة المقبل استعداداً لخوض مباراتى إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، واللتين لم يتحدد موعدهما بعد.

واللاعبون هم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومصطفى محمد وحمدى فتحى ومحمود حسن تريزيجيه، ومن المقررإرسال الاستدعاء لهؤلاء اللاعبين خلال الساعات المقبلة، وفقا للوائح وتعليمات الفيفا قبل المعسكرات الرسمية.



من جهته عقد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة الأسبوع الماضى مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب بمقر الاتحاد الجديد، تم التطرق خلالها للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل الذى تتخلله مباراتا إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و حماده الشربيني عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.



وأعقب الجلسة اجتماع لجهاز المنتخب الوطنى للتنسيق بشأن معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، كما قام الجهاز بمشاهدة ملخصات لمباريات منتخبى إثيوبيا وسيراليون لمعرفة نقاط القوة والضعف قبل مواجهتهما.



يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.



يتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.