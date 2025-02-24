شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يضع الرتوش الأخيرة على التعاقد مع أنيس بوجلبان مدرباً للفريق والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي المصري الرتوش الأخيرة، خلال الساعات المقبلة، على إجراءات التعاقد مع التونسي أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق، والمدير الفني السابق للترجي الجرجيسي، لتولي المسئولية الفنية للفريق البورسعيدي خلفاً لـ علي ماهر المدير الفني السابق للفريق.

وحقق بوجلبان نجاحا باهرا مع الترجي الجرجيسي خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 41 نقطة على بعد 4 نقاط من صاحب الصدارة.

ومن المقرر أن يصل بوجلبان القاهرة خلال 48 ساعة لتوقيع العقود وقيادة الفريق البورسعيدي، قبل مواجهة سموحة المرتقبة الخميس المقبل بالدوري.

ووجه النادي المصري، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، الشكر لعلي ماهر مدرب الفريق السابق، وكتب حساب المصري، "شكرًا كابتن علي ماهر على كل ما قدمته للنسور الخضُر، كل التوفيق لك فيما هو قادم".

واتفق علي ماهر مع مجلس إدارة النادي المصري على فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين، وذلك على خلفية التعادل في المباراة الماضية مع الإسماعيلي، ومن المقرر أن تبحث إدارة المصري تعيين جهاز فني جديد خلال الساعات المقبلة.