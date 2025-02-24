شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم تتويج علي فرج ونوران جوهر ببطولة تكساس للاسكواش بأمريكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نجح ثنائي الاسكواش المصري، علي فرج، المصنف الأول عالمياً للرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، في حصد بطولة تكساس للاسكواش، التي استضافتها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على مواطنه مصطفى عسل المصنف الثاني بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 0-0 ret.

وانسحب مصطفى عسل من اللقاء بسبب الإصابة، بذلك يبتعد علي فرج بصدارة التصنيف العالمي عن مصطفى عسل أقرب ملاحقيه.

وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 5-11, 11-6, 11-9.



على فرج ونوران دوهر



علي فرج



نوران جوهر



نوران

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: يوسف إبراهيم، علي أبو العينين، محمد أبو الغار، علي فرج، يوسف سليمان ومصطفى عسل.

إضافة إلى 16 لاعبة في منافسات السيدات وهن: سلمى الطيب، نادين شاهين، هنا معتز، كنزي أيمن، ملك خفاجي، منه حامد، مريم متولي، نور أبو المكارم، سنا إبراهيم، نوران جوهر، سلمى هاني، ندى عباس، هانيا الحمامي، فريدة محمد، روان العربي، ونور الشربيني.