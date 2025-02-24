شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يواصل الغياب عن الأهلي أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

يواصل غياب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام حرس الحدود بالدوري المصري، في ظل استمرار معاناته من الإصابة من شد فى العضلة الخلفية تعرض له فى التدريبات التى سبقت مباراة القمة أمام الزمالك بعد تعافيه من الاصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويواصل طاهر محمد طاهر أداء برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

طاهر محمد طاهر نجح في حجز مكان أساسي ضمن تشكيل الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، حيث شارك خلال الموسم الحالي مع "المارد الأحمر" في 12 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف، وساهم فى صناعة 4 أهداف أخرى. وتعد هذه هي الانطلاقة الأفضل لصاحب الـ27 عاماً طوال مشواره.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.