الامارات | حمدان بن محمد : نفخر بروح الإبداع والتميز التي تبني مستقبل دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد : نفخر بروح الإبداع والتميز التي تبني مستقبل دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اختتمت مساء أمس (الأحد) منافسات النسخة الأكبر من "ألعاب دبي"، والتي أقيمت بمشاركة 244 فريقاً من مختلف أنحاء العالم في دبي فستيفال سيتي، برعاية رسمية من "دي بي ورلد"، وشراكة ماسية مع "داماك" و"إمارات"، وبدعم من مجلس دبي الرياضي.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن النجاح الكبير الذي حققته " ألعاب دبي" يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة دبي الرائدة كوجهة عالمية للرياضة والفعاليات الكبرى، وعنوانا للتميز والإبداع والابتكار في مختلف المجالات.

وهنأ سموه الفائزين الذين جسّدوا بمشاركاتهم الفاعلة قيم التواصل والعمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف والأرقام القياسية، معرباً عن اعتزازه بما حققه المشاركون من نتائج متميزة وما قدموه من أداء تنافسي بروح رياضية عالية.

وأشار سموه إلى أن نجاح البطولة والمستوى المتميز للمشاركين والمشاركات، والمشاركة الأوسع من كل الفئات والجنسيات فيها، يسهم في تعزيز مكانة دبي على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، ووجهة عالمية للتلاقي الثقافي والحضاري، ومنصة لتصميم المستقبل القائم على المبادرة والإنجازات الملهمة، وهو ما يتجلّى من خلال تنظيم أحداث كبرى مثل "ألعاب دبي" 2025، التي تعد إنجازاً جديداً في مجال استضافة دبي للفعاليات الرياضية العالمية.



وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن نهج العمل على تحقيق الأهداف والشغف بتسجيل الأرقام القياسية يعد دائماً الفصل الأساسي في قصة نجاح دبي وتعزيز ريادتها العالمية، مؤكّدا سموه أن دبي ستبقى الرمز لمدينة المستقبل الحريصة دوماً على تصميمه وصناعته والملتقى لكل من يحمل الفكر والحلم والعزم.

وأشاد سموه بجهود المنظمين والشركاء والرعاة والداعمين لـ "ألعاب دبي".

نمو قياسي

وشهدت هذه الدورة من "ألعاب دبي" نمواً قياسياً في عدد الفرق المشاركة، حيث استقطبت 244 فريقاً من مختلف الفئات، مما يعكس الزخم المتزايد للبطولة ويرسخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للرياضة والتحدي. وشملت فئات المنافسات لهذا العام 84 فريقاً في تحدي الحكومة-رجال، و26 فريقاً في تحدي الحكومة-سيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 56 فريقاً شاركوا في تحدي الصغار.

تتويج

وتَوّج الفائزين معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي.

وفي إطار منافسات تحدي الحكومة، ظفر فريق وزارة التربية والتعليم بلقب النسخة السادسة للسيدات، فيما حل فريقا وزارة الدفاع وشرطة دبي في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وشهدت فئة تحدي الحكومة للرجال منافسات شديدة، نال على أثرها فريق وزارة الدفاع المركز الأول، متقدماً على فريقي جهاز أمن الدولة - دبي وشرطة أبوظبي اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث.

مشاركة عالمية واسعة

وشهدت هذه النسخة من "ألعاب دبي" مشاركة عالمية واسعة، حيث استقطبت 50 مدينة من حول العالم ضمن فئة تحدي المدن شملت دولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومملكة البحرين، والدنمارك، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك، وروسيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وأوزبكستان، وبولندا، وجمهورية التشيك، وغيرها من الدول من مختلف القارات.

وحل في المراكز الثلاثة الأولى في فئة تحدي المدن لهذه الدورة كلٌ من فريقي مونتريال من كندا وكولورادو من أمريكا في المركز الأول، وفريق سانت بطرسبرغ من روسيا في المركز الثالث.

مشاركة مجتمعية

أما على صعيد تحدي المجتمع، فحصد المركز الأول فريق فريق عجمان، وجاء في المركز الثاني فريق مربط عجمان، فيما حل في المركز الثالث فريق فريق إسعاد.

وكانت النسخة السادسة من "ألعاب دبي" قد استضافت يوماً مخصصاً (السبت، 8 فبراير) لـ "تحدي الصغار"، والذي شهد مشاركة أكثر من 390 طفلاً ضمن 56 فريقاً تنافسوا بإصرار وروح جماعية استثنائية. وقد توج فريق باك يارد نينجازxجرافيتي بلقب "تحدي الصغار"، فيما احتل فريق إمبايرxبلوك 20 المركز الثاني، يليه فريق مدرسة راشد بن حميد للبنين حلقة-2 الذي حاز على المركز الثالث.

جوائز

يذكر أن التوسع الذي حققته ألعاب دبي في نسختها السادسة صاحبه زيادة ملحوظة في قيمة الجوائز، التي تجاوزت 3.35 مليون درهم.

ففي فئات تحدي الحكومة (للرجال والسيدات) وتحدي المجتمع، تم توزيع الجوائز بحيث يُمنح الفائز بالمركز الأول 500 ألف درهم، والمركز الثاني 250 ألف درهم، والمركز الثالث 150 ألف درهم. بينما شهدت فئة تحدي المدن توزيعاً متدرجاً على عشرة مراكز، إذ حصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف درهم، والمركز الثاني على 250 ألف درهم، والمركز الثالث على 150 ألف درهم، والمركز الرابع على 100 ألف درهم، والمركز الخامس على 60 ألف درهم، والمركز السادس على 50 ألف درهم، والمركز السابع على 40 ألف درهم، والمركز الثامن على 30 ألف درهم، وحصل الفائزان بالمركزين التاسع والعاشر على 20 ألف درهم لكل منهما.

حضور جماهيري

وسجلت النسخة السادسة من ألعاب دبي مشاركة جماهيرية متميزة، حيث حضر أكثر من 25 ألف متفرج من كافة الفئات العمرية، في جو عائلي حماسي.

كما أسهم تواجد قيادات الجهات الحكومية على أرض الملعب في تحفيز فرقهم المشاركة في التنافس، مما دفعها لتقديم أداء استثنائي في بيئة تعكس معاني الروح الرياضية والتعاون البنّاء.

شراكات استراتيجية

وحظيت "ألعاب دبي" في نسختها السادسة بدعم نخبة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، مما عزز مكانتها كإحدى أبرز البطولات الرياضية العالمية.

وشملت قائمة الشركاء الرئيسيين "دي بي ورلد" كشريك رسمي، ومجموعة "داماك" وشركة "إمارات" كشركاء ماسيين، إضافة إلى الشركاء الذهبيين هيئة كهرباء ومياه دبي، وبنك أبوظبي الأول، و"إم 42" (M42)، والشريك البرونزي "سي 4" (C4)، وشريك الموقع "دبي فستيفال سيتي"، والشريك المشارك مجموعة الفطيم للسيارات، و"دو" شريك الاتصال، إلى جانب الشركاء الإعلاميين مؤسسة دبي للإعلام وشبكة الإذاعة العربية، والرعاة أديداس، فييا، وماي دبي.

منصة مثالية

وشكّلت "ألعاب دبي" بهويتها الجديدة، منصة مثالية لإلهام مختلف أفراد المجتمع وتحفيزهم نحو تبني نمط حياة يرسخ من مبادئ النشاط والتجدد والطموح والمرونة، لتجسيد قيم دبي، المدينة النابضة بالحياة.