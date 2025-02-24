شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوصل لاتفاق لتمديد عقد أحمد الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى بيراميدز لاتفاق مع أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق حول تجديد عقده، خاصة أن عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ منذ شهر يناير الماضى، والانتقال إله مجانًا فى نهاية الموسم.

وتوصل مسئولو نادى بيراميدز لاتفاق مع أحمد الشناوى حول تجديد تعاقده والاستمرار مع الفريق السماوى، خاصة أن الشناوى يعد من أحد الأعمدة الأساسية لبيراميدز، وهو ما رحب به الحارس وينتظر عقد جلسة لحسم الملف بشكل رسمي.

في السياق ذاته، يبحث مسئولو بيراميدز عن حارس مميز للتعاقد معه في ظل اقتراب شريف إكرامى من الاعتزال، وجاء حمزة علاء حارس الأهلى أبرز المرشحين لتدعيم حراسة مرمى بيراميدز في الموسم المقبل، ورغم التوصل لاتفاق مع الحارس الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى، إلا إن الإدارة مازالت تكثف البحث عن حارس أخر تحسبًا لعدم إتمام الصفقة.

وكان مسئولو بيراميدز أجلوا ملف التفاوض مع شريف إكرامي، حول تجديد تعاقده لحين اقتراب نهاية الموسم، خاصة أن الحارس مازال يدرس تحديد مصيره سواء باستكمال مسيرته في الملاعب أو اعتزال الساحرة المستديرة بنهاية الموسم.

وتقترب رحلة شريف إكرامى مع الساحرة المستديرة من النهاية، بعدما بلغ الحارس من العمر 41 عامًا، حيث إنه من مواليد 1983 وأصبح على مقربة من تعليق قفازاته وإعلان اعتزال كرة القدم.