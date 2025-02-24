شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يتمسك بتطبيق طريقة 5-3-2 مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، باستمرار تطبيق طريقة اللعب الجديدة التى اتبعها مع الفريق خلال مواجهة الأهلي، حيث اعتمد الخواجة البرتغالي على طريقة 5-3-2.

بيسيرو اعتمد فى مباراة الأهلى التى انتهت بالتعادل بنتيجة 1 - 1 على تشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح الدين مصدق - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد، خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو"، وهي الطريقة الفنية التي يعتمد عليها الزمالك مجددا، ويرغب جوزيه بيسيرو فى تثبيتها والعمل علي تحفيظها بشكل جيد للاعبين من اجل تنفيذها علي اكمل وجه.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك فى مواجهة زد إف سى المقبلة، بعض التغييرات البسيطة خاصة فى ظل عودة بعض المصابين والإيقافات أبرزهم ناصر ماهر، ومحمود شيكابالا.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد إف سى فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.