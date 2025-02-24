شكرا لقرائتكم خبر عن جريندو يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

يخضع محمد جريندو، لاعب فريق البنك الأهلي ، لاختبار طبي على هامش تدريبات الفريق استعداداً لمباراة طلائع الجيش، لحسم موقفه من المشاركة بعد غيابه عن المباريات الأخيرة للبنك الأهلي بسبب الإصابة بشد فى السمانة.

وكان البنك الأهلي تغلب على الاتحاد السكندري في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل البنك الأهلي عروضه القوية في الدوري.



وحصد البنك الأهلي 25 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، بعد خوض 15 جولة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو البنك الأهلي 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقبلة، والتي تجمع الفريقين يوم الخميس القادم الموافق 27 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.

من جانبه، أعرب طارق مصطفى عن سعادته بمواصلة الانتصارات والعروض القوية، وقال مدرب البنك الأهلي في تصريحات عقب مواجهة الاتحاد، "لم يكن التوفيق حليفنا في البداية ولكننا اكتسبنا احترام الجميع، لسنا من الفرق التي تعاقدت مع العديد من اللاعبين، تعاقدنا مع 8 فقط وهناك فرق ضمت 15 أو 16 لاعبا ولكن المسألة بالكيف وليس الكم".