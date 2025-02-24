شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح مصدق ينال إشادة جهاز الزمالك.. وبرنامج استشفائى بعد الشكوى من الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال المغربي صلاح الدين مصدق، أحدث صفقات الزمالك الشتوية، إعجاب الجهاز الفني للفريق بعد المستوى المميز الذى قدمه فى أولى مشاركاته في مباراة القمة، ونجح اللاعب في الظهور بمستوى جيد جدا، ليضمن استمراره في التشكيل الأساسي لفريقه المرحلة المقبة.

واشتكى صلاح مصدق من آلام فى العضلة الخلفية بالدقائق الأخيرة من مواجهة الأهلي، ووضع الجهاز الطبي برنامج استشفاء للاعب من أجل تجهيزه، حيث يستعد الزمالك لمواجهة زد إف سي الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 16 من عمر المسابقة.

وشارك صلاح مصدق لاعب الزمالك الجديد فى مباراة القمة أمام الأهلى مساء، السبت، كاملة، فى مركز المدافع الأيمن ولمس الكرة 50 مرة، ووصلت دقة تمريراته إلى 79%، حيث منح زملاءه 43 تمريرة، بينها 34 صحيحة.

وقام صلاح الدين بمراوغتين صحيحتين، بينما لم تتم مراوغته خلال مباراة القمة، وشتت الكرة 3 مرات، وأرسل 7 تمريرات طولية بينها تمريرتين صحيحتين، ودخل في صراعات أرضية انتصر في 2 منها، كما فاز بصراعين هوائيين بنسبة نجاح 100%، وخسر الكرة 10 مرات، بينما تحصل على مخالفتين.

نتيجه مباراه الاهلى والزمالك فى القمة رقم 129 هى التعادل 1 - 1 لكل فريق، وجاء الهدفان بنكهة مغربية، حيث تقدم للأهلى أشرف بن شرقى قبل أن يدرك الزمالك التعادل بتوقيع محمود بنتايج.

نجح أشرف بن شرقى في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 72 من رأسية سكنت شباك محمد عواد حارس الزمالك، وفى الدقيقة 84 سجل بنتايج هدف التعادل للزمالك من تمريرة حريرية من عمر جابر وضعته أمام شباك الأهلى، بعد فشل الشناوى وأشرف دارى في التعامل مع الكرة، لينتهى اللقاء بالتعادل 1-1.