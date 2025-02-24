شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع شرطين للموافقة على احتراف إبراهيم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو نادى بيراميدز شروط الموافقة على احتراف إبراهيم عادل نجم الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل تلقى اللاعب أكثر من عرض أوروبى طوال الفترة الماضية، ولم يتم الموافقة على أى منها بسبب ضعف المقابل المادى، وكان أبرزها نادى ختافى الإسبانى.

ووضع بيراميدز شرطين للموافقة على احتراف إبراهيم عادل، أولهما أن يساعد اللاعب فريقه في التتويج ببطولة الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، وحينها سيتم السماح للاعب بخوض تجربة الاحتراف وتحقيق حلمه.

أما الشرط الثانى فهو أن يناسب المقابل المادى المعروض إمكانيات اللاعب واسم نادى بيراميدز، حيث ترى الإدارة أن خروج اللاعب بمقابل مادى كبير سيجعل له ثقل فى النادى الذى سينتقل إليه، ومن ثم ستزداد فرص تألقه وظهوره بشكل سريع.