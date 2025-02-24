شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ركلات الترجيح تعلن تتويج الأهلى بكأس السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 24 فبراير 2006 توج النادى الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقى، بعد الفوز على الجيش الملكى المغربى فى اللقاء الذى جمع المارد الأحمر بطل دورى أبطال أفريقيا، والفريق المغربى بطل كأس الاتحاد الأفريقى باستاد القاهرة الدولى، ليفوز الأحمر بركلات الجزاء بنتيجة 4/ 2، تحت القيادة الفنية للساحر البرتغالى مانويل جوزيه.

بدأت القصة بعد تتويج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا عام 2005 بنتائج قياسية وبلا هزيمة، لكن كأس الأمم الأفريقية التى فازت بها مصر قبل أسبوعين من مباراة السوبر وضعت الفريق الأحمر فى ورطة، بعدما ضربت الإصابة الثلاثى الأساسى محمد شوقى، ومحمد بركات، ووائل جمعة ليغيبوا جميعاً عن لقاء الجيش الملكى المغربى فى السوبر الأفريقى.

الأهلى بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: عصام الحضرى، عماد النحاس، أحمد السيد، شادى محمد، إسلام الشاطر، حسن مصطفى، حسام عاشور، محمد أبو تريكة، محمد عبد الوهاب، (هيثم الفزانى 83)، عماد متعب، فلافيو أمادو (وائل رياض 94 (أسامة حسنى 105).

فى الوقت الإضافى دخل وائل رياض بدلاً من فلافيو، لكن الحظ يواصل معاندته ليصاب شيتوس ويخرج ليدخل أسامة حسنى بدلاً منه، وأنقذ شادى محمد اللقب بإخراج كرة خطيرة لجواد أقدار من على خط المرمى، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى تصدى لكرة نور الدين بوبو، وعماد النحاس وأسامة حسنى وشادى محمد وإسلام الشاطر يسجلون للأهلي، ونجح الحضرى مرة أخرى فى التصدى لكرة محمد الفضلى ليحسم الأهلى اللقب الثانى له بركلات الترجيح هذه المرة.

وتعد بطولة كأس السوبر الأفريقى مباراة تقام بين بطل دورى أبطال أفريقيا وبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.