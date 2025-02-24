الامارات | العاجل: روضة المنصوري أظهرت شخصية قوية في لقاء دبا الحصن وعجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، إن الحَكَمة روضة المنصوري ظهرت بمستوى متميز وبشخصية قوية خلال المباراة التي أدارتها، أول من أمس، بين فريقَي دبا الحصن وعجمان، ضمن الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هذه المباراة تعد أقوى مباراة تديرها صافرة نسائية، إذ قدمت روضة مستوى تحكيمياً ممتازاً من دون أي تدخل من قِبل تقنية حكم الفيديو (الفار) في القرارات التحكيمية التي اتخذتها، على الرغم من حساسية المباراة بالنسبة للفريقين، لاسيما دبا الحصن المهدّد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى».

وشهدت المباراة فوز عجمان بهدف نظيف، ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد دبا الحصن عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

وأضاف العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «لجنة الحكام في اتحاد الكرة فاجأت الجميع بتعيين الحَكَمة، روضة المنصوري، لإدارة هذه المباراة، كما أن المفاجأة الكبرى تمثّلت في المستوى التحكيمي المتطور الذي قادت به المباراة، إلى جانب ظهورها بشخصية قوية خلال إدارة المباراة».

وأوضح العاجل: «القرارات التحكيمية التي اتخذتها روضة كانت سليمة، خصوصاً الحالات داخل خط الـ18، وهناك ملاحظة وهي عدم اعتياد بعض اللاعبين على إدارة العنصر النسائي لمباريات الرجال، لكنهم مع مرور الوقت سيعتادون هذا الأمر، كما أن المستوى التحكيمي للعنصر النسائي هو الذي سيقنع اللاعبين بتقبّل الصافرة النسائية، كما لوحظ أيضاً كثرة احتجاجات بعض اللاعبين على بعض الأمور التي لا داعي لها»، وشهدت المباراة إخراج روضة المنصوري البطاقة الصفراء أربع مرات، منها مرتان لفريق دبا الحصن ومثلهما لعجمان.

وشهدت المباراة أيضاً وجود سعيد راشد المرزوقي بوصفه حكماً مساعداً أول، والحكمة الدولية أمل جمال مساعداً ثانياً، وفيرناندو رابليني حكماً للفيديو، وخلود الزعابي حَكَمة فيديو مساعدة.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تقود فيها روضة المنصوري مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما سبق لها أن قادت مباراتين في الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين، الأولى كانت بين بني ياس وعجمان ضمن الجولة الأخيرة وانتهت بالتعادل 1-1، والثانية بين العين والبطائح ضمن الجولة الـ25 من دوري الموسم الماضي وانتهت بفوز البطائح 2-صفر.

يذكر أن روضة المنصوري تعد أيضاً أول حكمة إماراتية في كرة القدم تدير مباراة في دوري «الهواة» للرجال، بعدما قادت في ديسمبر عام 2023، إلى جانب زميلتها الحكمة الدولية المساعدة أمل جمال، مباراة جمعت بين فريقَي «غلف إف سي» و«غلف يونايتد» للرجال.