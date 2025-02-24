الامارات | الأبيض يتعادل مع الكويت في «خليجي القدامى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي من دون أهداف في كأس الخليج لقدامى اللاعبين، أمس، على استاد الصليبيخات في الكويت، ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، ورفع المنتخب رصيده إلى نقطتين بعدما تعادل في المباراة الماضية مع نظيره القطري سلباً، وسيواجه نظيره العماني، اليوم، ضمن الجولة الثالثة.

وقدّم المنتخبان مباراة جيدة على مدار الشوطين، فيما تألق عدد من لاعبي الأبيض الإماراتي، لكنهم لم يترجموا الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف في المرمى الكويتي. وضمت التشكيلة الإماراتية حارس المرمى ماجد ناصر، ويوسف جابر، ومهند العنزي، وجمعة خاطر، وعبدالله مال الله، وسبيت خاطر، وعبدالرحيم جمعة، وإسماعيل مطر، وأحمد خميس وسالم خميس وفيصل خليل.