شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتوج ببطولة تكساس للاسكواش بعد الفوز على هانيا الحمامى والان مع تفاصيل الخبر

توجت البطلة المصرية نوران جوهر، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش ببطولة تكساس للاسكواش، التي تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 5-11, 11-6, 11-9.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: يوسف إبراهيم، علي أبو العينين، محمد أبو الغار، علي فرج، يوسف سليمان ومصطفى عسل.

إضافة إلى 16 لاعبة في منافسات السيدات وهن: سلمى الطيب، نادين شاهين، هنا معتز، كنزي أيمن، ملك خفاجي، منه حامد، مريم متولي، نور أبو المكارم، سنا إبراهيم، نوران جوهر، سلمى هاني، ندى عباس، هانيا الحمامي، فريدة محمد، روان العربي، ونور الشربيني.