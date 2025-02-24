شكرا لقرائتكم خبر عن مارك فوتا: لم يتواصل معى أحد من إدارة الإسماعيلى.. وأرحب بالعودة للفريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالإثنين، 24 فبراير 2025 12:57 ص
تحدث مارك فوتا المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، عن أنباء عودته مرة أخرى إلى الدراويش لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال مارك فوتا، في تصريحات تليفزيونية: "لقد أجريت مقابلة معكم منذ مدة قصيرة، وعبرت عن ترحيبي بالعودة إلى مصر أخرى".
وأضاف مدرب الإسماعيلي السابق: "لم يتواصل معي أحد من إدارة الإسماعيلي للعودة لتدريب الفريق، لدي ذكريات رائعة مع الإسماعيلي، وأتابع جميع مباريات الفريق".
واختتم حديثه قائلًا: "الدوري المصري أصبح أقوى الآن مع فرق الشركات الجديدة التي تتمتع بقاعدة مالية قوية".
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