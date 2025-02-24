شكرا لقرائتكم خبر عن مارك فوتا: لم يتواصل معى أحد من إدارة الإسماعيلى.. وأرحب بالعودة للفريق والان مع تفاصيل الخبر

تحدث مارك فوتا المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، عن أنباء عودته مرة أخرى إلى الدراويش لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مارك فوتا، في تصريحات تليفزيونية: "لقد أجريت مقابلة معكم منذ مدة قصيرة، وعبرت عن ترحيبي بالعودة إلى مصر أخرى".

وأضاف مدرب الإسماعيلي السابق: "لم يتواصل معي أحد من إدارة الإسماعيلي للعودة لتدريب الفريق، لدي ذكريات رائعة مع الإسماعيلي، وأتابع جميع مباريات الفريق".

واختتم حديثه قائلًا: "الدوري المصري أصبح أقوى الآن مع فرق الشركات الجديدة التي تتمتع بقاعدة مالية قوية".