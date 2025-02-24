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مارك فوتا: لم يتواصل معى أحد من إدارة الإسماعيلى.. وأرحب بالعودة للفريق

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مارك فوتا: لم يتواصل معى أحد من إدارة الإسماعيلى.. وأرحب بالعودة للفريق

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الإثنين، 24 فبراير 2025 12:57 ص

تحدث مارك فوتا المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، عن أنباء عودته مرة أخرى إلى الدراويش لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مارك فوتا، في تصريحات تليفزيونية: "لقد أجريت مقابلة معكم منذ مدة قصيرة، وعبرت عن ترحيبي بالعودة إلى مصر أخرى".

وأضاف مدرب الإسماعيلي السابق: "لم يتواصل معي أحد من إدارة الإسماعيلي للعودة لتدريب الفريق، لدي ذكريات رائعة مع الإسماعيلي، وأتابع جميع مباريات الفريق".

واختتم حديثه قائلًا: " أصبح أقوى الآن مع فرق الشركات الجديدة التي تتمتع بقاعدة مالية قوية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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