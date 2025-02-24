شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل على معلول عن العودة لتدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

اشتكى التونسي علي معلول لاعب الأهلي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية قبل مباراة القمة أمام الزمالك، وهو ما تسبب في استبعاده من قائمة لقاء القمة، وبدأ برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

ويحتاج علي معلول لأداء برنامج تأهيلي لمدة 10 أيام قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي، ومن ثم إعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات، بعدما غاب عن المشاركة في مباريات الأهلي منذ الموسم الماضي.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على تجهيز وسام أبو علي مهاجم الفريق للمشاركة أساسيا في مباراة حرس الحدود يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري.

وشارك وسام أبو علي بديلا في آخر مباراتين للأهلي أمام الإسماعيلي والزمالك، ويرغب الجهاز الفني في الاعتماد عليه بشكل أساسي في المباراة القادمة أمام الحرس.

بعيدا عما سبق، يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إراحة رامي ربيعة مدافع الفريق من المشاركة في مباراة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري، في ظل معاناته من ضغط المباريات ومشاركته في عدد كبير من المباريات منذ بداية الموسم الجاري.

ويخطط كولر إلى عودة مصطفى العش للمشاركة أساسيا في مباراة حرس الحدود بجوار أشرف داري على حساب رامي ربيعة، من أجل إراحة الأخير وتطبيق سياسة التدوير بين لاعبي الخط الخلفي لتجهيز كل اللاعبين.