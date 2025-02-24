شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: استاد القاهرة ظهر بشكل مميز فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم تطوير استاد القاهرة بشكل جيد من أجل استضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال صبحي، في تصريحات تليفزيونية: "كان هدفنا تطوير استاد القاهرة وظهورة بشكل جيد في مباراة القمة، وعملنا المؤتمر الصحفي لكشف سبب غلقه قبل المباراة بـ21 يوم".

وأضاف: "تجهيزت الملعب سواء أرضية أو الترتان أو غرف اللاعبين والمدرجات، كان أمر هام، والكرة للجماهير، والأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر وأفريقيا، وكان من المهم ظهور الاستاد بشكل جيد في المباراة، بجانب تطوير النقل التليفزيوني".

وتابع: "المباراة خرجت مثلما كنا نتمنى وهو يؤثر بالطبع على المنتخب وفي الكرة".

واستطرد: "معرض اكسبو، سيكون اليوم وهناك مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، وهو أكبر معرض في الشرق الأوسط".

واختتم الدكتور أشرف صبحي تصريحاته قائلا: "نهتم بالرياضة غير التنافسية، وهناك اهتمام بها منذ 2014، سواء الرياضات الذهنية أو قادرون، ونرى ذلك في احتفالية قادرون، ومواهبهم في كل مجال موجودة".