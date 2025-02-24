شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يوقف مستحقات اللاعبين ويوقع غرامة قدرها 50 ألف جنيه على كل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، وقف مستحقات لاعبي الفريق الأول وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على كل لاعب، وذلك عقب الهزيمة أمام نادي زد بهدفين دون مقابل.

كما قرر المجلس ربط صرف المستحقات بتحسن نتائج الفريق في المباريات المقبلة بالدوري الممتاز، في إطار السعي لتصحيح المسار وتحقيق تطلعات جماهير النادي في الحصول على مركز يليق بتاريخ غزل المحلة العريق في الدوري الممتاز.

وعاد فريق زد، بقيادة مجدى عبد العاطى، لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد 43 يوما بلا فوز فى منافسات بطولة الدورى بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الـ15 من دورى nile.

سجل ماجاسا الهدف الأول لزد في الدقيقة 27، وأضاف أحمد عادل "ميسى" الهدف الثانى في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد زد إلى 19 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد المحلة عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.