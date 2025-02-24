شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: استمرار كولر فى الأهلى هيقعد أفشة فى البيت والأفضل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن صالح نجم النادى الأهلى السابق، أن تعادل الأهلى مع الزمالك يعد هزيمة للأحمر فى ظل صراعه على الدورى مع بيراميدز الذى وسع الفارق لصالحه مستغلا نزيف النقاط.

وقال محسن صالح، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "جمهور الأهلى مساند باستمرار لأى مدرب يقود الفريق ولكن ما حدث فى القمة سيناريو متكرر لأكثر من مباراة، تسيطر وتسجل وتتراجع ويتم التسجيل عليك ولا تستطيع الفوز".

وأضاف: "تشكيل الأهلى به اختيارات غلط، وكولر أخطأ فى وضع تشكيل الأهلى، كريم الدبيس فى أحسن أحواله سريع قوى دفاعيا، وكمان عندك العش مدافع قوى لكن كولر راح لكوكا البعيد جدا عن مستواه ومش مكانه، وفى الظهير الأيمن محمد هانى الأفضل فى مصر وبدنيا جاهز بكل قوة تتركه وتروح لأكرم توفيق المشغول فى عقده وماشى وسايب الفريق، وأكرم أقل كثيرا من محمد هانى، فكولر قضى على الجبهتين هجوميا".

وتابع: "كولر فكر فى مفاتيح قوة الزمالك أكثر من فرض أسلوبه واستخدام قوته فى السيطرة على المباريات، وعندك لاعبين على أعلى مستوى يتمناها أى مدرب، فلازم يكون عندك الشجاعة أنك تستخدمها وتفوز".

واستطرد: "التعادل مع الزمالك يعد هزيمة خاصة فى ظل الصراع مع بيراميدز اللى كسب وزود الفرق إلى 3 نقاط، والدورى صعب فلازم تقاتل على كل نقطة وعدم التفريط فيها".

وأضاف: "بيسيرو عمل المطلوب منه بعد استقباله الهدف دفع بكل أوراقه الهجومية، لكن كولر هو اللى ساعده بالتراجع اللى حصل بعد الهدف، خوف كولر أصبح سمة للمدرب فى مباريات القمة".

وعن صفقات الأهلى، قال: "الأهلى يحتاج لاعب وسط ديفندر وظهير أيسر وصانع ألعاب؛ لأن استمرار أفشة يعنى أن أفشة هيقعد فى البيت، والشكل الحالى بما يقدمه كولر أعتقد أن رحيله هو الأفضل للنادى الأهلى".