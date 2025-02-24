منتخب الكرة النسائية يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمباراة الإياب أمام رواندا

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القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان تدريباته اليوم، الاثنين، استعدادا لمباراة الإياب أمام رواندا غدا، الثلاثاء، باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.



وانتهت مباراة الذهاب في العاصمة كيجالى بفوز سيدات الفراعنة بهدف نظيف سجلته حبيبة عصام، ويحتاج الفراعنة للفوز أو التعادل بأى نتيجة للتأهل إلى الدور الثانى بالتصفيات الأفريقية.



وتضم قائمة منتخب السيدات كلا من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.