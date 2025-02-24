شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 23 / 2 / 2025 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 11:30 م

أُجريت اليوم الأحد 23 / 2 / 2025 مباراتان في ختام منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري؛ الأولى جمعت زد مع غزل المحلة، والثانية جمعت بيراميدز مع طلائع الجيش.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الأحد كالتالي:

زد يعود لسكة الانتصارات أمام المحلة فى الدورى بعد 6 جولات بلا فوز

عاد فريق زد ، بقيادة مجدى عبد العاطى، لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد 43 يوما بلا فوز فى منافسات بطولة الدورى بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الـ15 من دورى nile.

سجل ماجاسا الهدف الأول لزد في الدقيقة 27، وأضاف أحمد عادل "ميسى" الهدف الثانى في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد زد إلى 19 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد المحلة عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

بيراميدز يفوز على طلائع الجيش 2-1 ويستعيد صدارة الدورى بفارق 3 نقاط عن الأهلى

فاز فريق بيراميدز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري.

تقدم بيراميدز فى الدقيقة 28 بهدف سجله ابراهيم عادل من كرة عرضية من الجهة اليمنى من فيستون ماييلى ذهبت إلى منتصف منطقة الجزاء ليسددها إبراهيم عادل فى مرمى الطلائع.

وفى الدقيقة 85 نجح طلائع الجيش فى إدراك هدف التعادل عن طريق أحمد سمير بتمريرة رأسية من جوديون شيكا داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وفى الدقيقة 94 نجح محمد حمدى فى إحراز الهدف الثانى لبيراميدز، ليبتعد الفريق السماوى بصدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 20 نقطة فى المركز الثامن.