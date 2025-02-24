شكرا لقرائتكم خبر عن ستينلبوش: مواجهة الزمالك فى الكونفدرالية "صعبة".. ونسبة صعودنا 30% والان مع تفاصيل الخبر

كشف روب بيرنادي الرئيس التنفيذي لنادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي، أن ناديه لم يكن يتمنى مواجهة الزمالك في الدور ربع النهائي بكأس الكونفدرالية، وكنا نفضل مواجهة منافسين آخرين.

وقال بيرنادي، في تصريحات عبر زووم مع الاعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع على شاشة القناة الاولى المصرية: "الزمالك ناد كبير ويمتلك تاريخا عظيما وعددا الألقاب القارية التي حققها، فيما بدأ نادينا الدخول في المنافسات القارية منذ 7 سنوات فقط".

وأضاف: "نادي ستينلبوش مستعد لهذا التحدي أمام فريق كبير وهو الزمالك ومواجهته لن تكون سهلة.. الزمالك من أكثر الفرق الأفريقية المرشحة لتحقيق الألقاب".

وتابع: فريق ستينلبوش سيحاول اللعب بقوة في مباراة الذهاب قبل لقاء العودة أمام الزمالك، من أجل التمسك بحظوظنا في التأهل أمام فريق يمتلك لاعبين كبارا وأصحاب خبرات ويعرف كيف يفوز".

واستطرد: "الزمالك يمتلك مدربا كبيرا وهو جوزيه بيسيرو، ويخلف مدربا كبيرا أيضا وهو كريستيان جروس، لكن فريقنا بقيادة المدرب ستيف باركر سيحاول تخطى هذه المواجهة الصعبة، ونعرف جيدا كيف نفوز في هذه اللقاءات".

وأردف: "لم أشاهد مباراة الأهلي والزمالك لكن لدينا فريق من المحللين بالجهاز الفني تابع المباراة وعرفنا أن الزمالك قدم أداء رائعا أمام الأهلي.. فريق ستينلبوش يمتلك الفرص للتأهل على حساب الزمالك إذا خاض لاعبونا المباراتين بالتزام وجدية على أرضية الملعب".

واختتم: "فرص ستينلبوش في تخطي عقبة الزمالك بنسبة 30%؜، لكننا سنحاول اللعب بشكل جيد ونبذل أقصى ما لدينا ونقاتل أمام هذا الفريق للتأهل للدور المقبل".