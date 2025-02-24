شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: طريقة لعب كولر لا تتناسب مع إمكانيات لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يتحمل مسئولية التعادل مع الزمالك في مباراة القمة.

وقال بلال، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي دعم صفوفه بصفقات جيدة في يناير، وأنفق مقابلا ماديا ليس كبيرا بعد ضم بن شرقي في صفقة انتقال حر، واستعارة مصطفى العش، وضم جراديشار مقابل مليون دولار، وضم أحمد رضا".

وأضاف: "الأهلي دعم صفوفه بالصفقات التي يحتاجها، وضم أحمد رضا، بعد رفض أكرم توفيق تجديد عقده، والأهلي لم ينفق ملايين كما يتزعم البعض".

وتابع: "الأهلي لم يحقق الغرض في مباراة القمة، في ظل تغيير مدرب الزمالك، ووجود أزمات فنية في الفريق، وكولر يتحمل مسئولية التعادل مع الزمالك، والأهلي قدم أداء ولا أسوأ أمام الزمالك، وبيسيرو عمل مباراة جيده وخاض اللقاء بطريقة جديدة وفق فيها".

واستطرد: "بيسيرو، أغلق منطقة وسط الملعب، ولذلك لم يظهر إمام عاشور، وإمكانيات لاعيبة الأهيل أفضل في الوقت الحالي، ولكن الإدارة الفنية في مباراة القمة كانت سيئة وكأن كولر لا يريد المكسب".

وأردف: "تواجد كوكا وأكرم توفيق في خط الدفاع، معنى ذلك أن كولر كان لا يريد أن يهاجم، ولم يستغل خوض الزمالك اللقاء بطريقة دفاعية، بجانب أنه جازف بمشاركة محمد عبد الله، وكان عليه الاعتماد على لاعبين سبق لهم خوض مباراة القمة".

وواصل: "كولر عنده مشكلة أمام الفرق الكبيرة في امتلاك وسط الملعب، وطريقه لعبه لا تتناسب مع قدرات لاعبي الأهلي وإمكانياتهم، وهم يمتلكون قدرات أعلى بكثير".

واختتم أحمد بلال تصريحاته قائلا: "محمد عبد الله كان عنده رهبة في المباراة، وكان يجب الاعتماد على حسين الشحات بدلا منه في الجبهة اليمنى، على أن يتواجد إمام عاشور في الجناح الأيسر، ولم يعدل طريقة اللعب بعد هدف التقدم للحفاظ عليه، والمباراة كان من المفترض أن تكون في المتناول وهناك (لوغاريتمات) في طريقة كولر، والزمالك كان سيسجل هدف الفوز في نهاية المباراة".